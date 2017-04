Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå er det Ål kommune og Hemsedal kommune som har flest registrerte elbiler i Hallingdal med 19 stykker.For de andre kommunene er det Hol 11,Gol 18 og Flå 5. Nes har vi ikke tall for.

For hele landet er det i snitt 18,3 elbiler per 1000 innbygger. Det betyr at Hallingdal ligger godt under snittet.

