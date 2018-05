Tidenes desidert beste alpinsesong gjør at alpinanleggene trolig har innkassert nærmere 200 millioner kroner mer fra heiskortsalget enn i fjor.

– Vi har uten tvil lagt bak oss tidenes jubelsesong. Det er gøy, altså. Folk vil ut på ski, og det er avgjørende for oss at det fortsatt er vekst i interessen for alpine aktiviteter, sier Camilla Sylling Clausen i Alpinanleggenes Landsforening til DN.

