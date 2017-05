Nesten 40 prosent av utrykkingsleiarane som jobbar deltid i brannvesenet manglar obligatorisk utdanning.

– Alt for dårleg og ein fare for branntryggleiken, seier fungerande avdelingsdirektør Hans Kristian Madsen i Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB).

Allereie i 2001 kom den såkalla dimensjoneringsforskriften, som stiller krav til kva utdanning brannmannskap i Norge må ha. 16 år seinare er det framleis store manglar.

