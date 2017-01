Her har vi samlet 10 historiske filmer fra Geilo, Hol og Ål på en side. Filmene er tatt opp i perioden 1930 til 1985 og har noe varierende kvalitet, men de er reddet fra ødeleggelse og tatt vare på for ettertiden. Ta gjerne kontakt med Epostavisen om noen har filmer som bør digitaliseres. post@epostavisen.no. Filmene her ligger på youtube.