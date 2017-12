Alle overnattings-, serverings- og cateringbedrifter må betale minstelønn fra 1. januar

1. januar 2018 innføres minstelønn for alle ansatte innen overnatting, servering og catering i Norge. Det betyr at det ikke vil være tillatt å lønne under minstelønnssatsene.

Fra 1. januar 2018 skal arbeidstakere ha en lønn per time på minst følgende:

16 år: 102,18 kroner

17 år: 111,68 kroner

18 år: 125,94 kroner

Over 20 år/etter fire måneders praksis over 18 år: 157,18 kroner

Satsene gjelder uavhengig av om arbeidstakeren er norsk eller utenlandsk, organisert eller uorganisert. Det har heller ingen betydning om arbeidstaker er fast eller midlertidig ansatt, eller om vedkommende arbeider hel- eller deltid. Ekstrahjelper er også omfattet.

