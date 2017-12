Alt klart for en ukes motorfest i Hallingdal

Fra 23. februar til 4. mars 2018 tar både den nordiske rallycrossserien RX2 On Ice og Team Verksted Vinterfestival turen til Hallingdal. Da blir det både løp, show og verdensrekordforsøk!

I de to travleste vinterferieukene blir det nå enda mer moro i Hallingdal, da flere toppførere i rallycross tar turen for å kjøre de to avgjørende løpene i den nordiske RX2 On Ice-serien. Søndag 25. februar kjøres det tredje av fire løp i serien på Vatsfjorden samtidig som det arrangeres Team Verksted Vinterfestival, og lørdagen etter avsluttes serien med et finaleløp på Fuglehaugen Motorsenter i Gol.

Team Verksted Vinterfestival vil være et åpent arrangement for gatebiler, og her vil det blant annet arrangeres en breisladdkonkurranse som mange kjenner fra de populære Gatebil-treffene.

Initiativtaker og arrangementsansvarlig Roar Evjen kan love fart og spenning for både store og små gjennom hele uka.

– Rallycross blir stadig mer populært over hele verden, og det er ekstra spektakulært når det kjøres på is. I år hadde vi ett løp på Fuglehaugen Motorsenter, og det var en stor suksess for både publikum og førere. Derfor gleder vi oss til å utvide med enda et løp i Hallingdal, sier han.

Etter RX2-løpet og Team Verksted Vinterfestival 24. februar er det klart for parade i Ål sentrum hvor man kan se både rallycrossbiler, gatebiler og snøscootere – før kvelden avsluttes med fest på Sundrehall. Her blir det både live-musikk, servering og mye moro arrangert av de samme som står bak den populære musikkfestivalen Sundreball.

I tillegg til rallycrossløp og Team Verksted Vinterfestival, vil det i løpet av uka være en rekke aktiviteter som finner sted i området. Onsdag 28. februar blir det kjørt bakkeløp med snøscooter og ATV i Ål skisenter, og her får førerne prøvd seg på noe helt nytt. Evjen garanterer et spektakulært show.

– Selv om dette kun blir en konkurranse for moro skyld er det snakk om idrettsutøvere med sterkt konkurranseinstinkt. De kommer til å satse alt for å vinne, sier han.

Lørdag 3. mars kjøres finalen i RX2 on Ice på Fuglehaugen Motorsenter, og her håper hjemmefavoritten Sondre Evjen på full klaff.

– Jeg vant løpet på Fuglehaugen i år, og neste år håper jeg å kjempe helt i toppen av mesterskapet sammenlagt. Det hadde vært helt fantastisk å kunne ta sammenlagtseieren her på hjemmebane, så jeg gleder meg helt sinnssykt til de to løpene, sier han.

Etter det siste løpet er det duket for fest på Storefjell Resort. Her vil det først være premieutdeling og en mulighet til å møte alle førerne samt se nærmere på en del av bilene – før velkjente Plumbo spiller opp til fest på hotellet.

Billetter til de to løpene er allerede til salgs på hallingbillett.no. De koster fra 150 kroner for voksne og er gratis for barn under 12 år. Bakkeløpet i Ål skisenter er gratis for publikum.

For mer informasjon og link til billettsalg kan man følge med på Facebook-siden ”RX2 On Ice Norge 2018”. Her vil det fortløpende bli lagt ut informasjon om arrangementet og smakebiter på hva man kan vente seg under årets store motorsporthappening i Hallingdal.

– Vi håper så mange som mulig tar turen og sørger for at dette blir en folkefest av dimensjoner. Dette programmet er både større og mer spektakulært enn noe motorsportarrangement som har vært arrangert i området tidligere, så det er bare å glede seg, avslutter organisator Evjen.