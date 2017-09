Daglig leder i SkiStar Hemsedal, Andreas Smith-Erichsen tiltrer stillingen som daglig leder i Geilo Holding AS fra 1. Januar 2018.

Geilo Holding AS eier i dag Geilo skisenter og en betydelig andel eiendomsareal for utvikling av fritidseiendom.

Fornøyde eiere

Eierne i Geilo Holding AS, Fredensborg AS og Kikut Eiendom AS, er svært fornøyde med signeringen.

– Andreas er en av de med størst kompetanse i Norden på alpine destinasjoner, sier en svært fornøyd styreleder Arne Pålgardhaugen. Med Andreas som daglig leder har vi hentet en stor kapasitet for å kunne bringe Geilo frem som den beste alpine helårsdestinasjonen i Norge.

Fra Skistar til SkiGeilo

Andreas Smith-Erichsen har de siste 14 årene arbeidet i SkiStar Hemsedal. Først som Driftsjef Alpin, og de siste 4 årene som øverste leder. Nå vil han være sentral for en storsatsning på Geilo de neste årene.

– Jeg er imponert over den optimismen som vises på Geilo om dagen. Geilo er en tradisjonsrik storhet med et betydelig potensiale.

Med sterke eiere, lokal forankring, god kompetanse og stor vilje til å lykkes ser jeg det som meget interessant å være en del av denne utviklingen fremover, sier en tydelig stolt Andreas. Han bemerker også at kombinasjonen alpin utvikling og eiendom er en suksessfaktor.

– ved å sette den alpine utviklingen i fokus når eiendom i alle dets fasetter skal utvikles, vil Geilo fremstå som en enda mer funksjonell og moderne alpindestinasjon.

Grunnstein på plass

Håvard Staff Brenno representerer Fredensborg AS i styret. Han er tydelig på at en av grunnsteinene for en ny storhetstid på Geilo nå er kommet på plass. – å få inn en ressurs av Andreas kaliber er av avgjørende betydning for vår fremoverlente satsning på Geilo.

Med Andreas på laget har vi fått rett mann på rett plass for å ta grep for en langsiktig og helhetlig destinasjons- og reiselivsutvikling av Geilo. Hele styret har stor tro på at Andreas er riktig person til å gjennomføre våre visjoner og strategier og vi er stolte over å nå kunne presentere han som daglig leder for selskapet.

Pressemelding: Geilo Holding Foto: Visit Geilo Vegard Breie

Fakta:

Andreas Smith-Erichsen 52 år. Gift, to voksne sønner.

Utdannelse: Økonomisk gymnas, hærens lagførerskole

Erfaring: Alpinist, daglig leder i Skeikampen Alpinsenter 1985-2003. Driftsjef alpin SkiStar Hemsedal 2003-2013. Daglig leder SkiStar Hemsedal 2013-DD.

Styreleder Alpinanleggenes Landsforening 1994-2004, 2014-DD. Styremedlem NHO Buskerud 2014-DD

Geilo Holding AS : Geilo Holding eies 50/50 av Kikut Eiendom AS ved Arne Pålgardhaugen, og Fredensborg AS ved Ivar Tollefsen. Selskapet omfatter ca 90% av den totale heisomsetningen på Geilo. Selskapet eier også betydelige eiendomsarealer på Kikut, Vestlia, Havsdalen og Geilohovda/Geilosiden som skal utvikles.