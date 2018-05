Andreplass til Sondre Evjen

Sondre Evjen startet RX2-sesongen med å kjøre inn til en andreplass i belgiske Mettet.

Til tross for litt «oppvarming» med Rally X on Ice og RX Nordic, var det først i helgen at sesongen startet på «ordentlig» for Sondre Evjen, som kjører for NMK Gol. Arenaen var Circuit Jules Tacheny i belgiske Mettet, hvor årets første løp i det internasjonale RX2-mesterskapet gikk av stabelen.

Som tidligere kjører Evjen for det svenske teamet JC Raceteknik, men nytt av året er at han også er tilknyttet Team Norway sin utviklingsgruppe.

– Jeg slet litt med startene i de to første kvalifiseringene, men jeg fant ut av dette og fikk virkelig opp farten etter hvert. Det gikk bra i de to siste kvalifiseringsheatene, noe som sørget for 6. plass totalt og plass i semifinalen, forteller Sondre Evjen.

I semifinalen hadde Evjen en meget god start, men gjorde en liten feil på den andre runden. Likevel ble det en andreplass i semifinalen, og dermed var finaleplassen sikret.

– Det var en kaosstart i finalen, men jeg kommer ut som nummer tre til slutt og går inn i «jokeren» da en bil foran meg snurrer. Kommer da ut av «jokeren», eller alternativsporet, på tredjeplass med da en foran ikke har vært i «jokeren» ennå så ble det en andreplass til slutt.

Det var Ben Philip Gundersen som vant RX2-klassen i Belgia, mens Henrik Krogstad ble nummer tre på den helnorske pallen.

– Jeg er meget godt fornøyd med andreplassen og viktige poeng videre i mesterskapet. Målet i år er å kjempe om en pallplass sammenlagt.

Det neste løpet for 20-åringen fra Ål i Hallingdal er på Silverstone i Storbritannia den 27. mai.