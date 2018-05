Åpne fjelloverganger krever stor innsats fra brøytemannskapene i forkant

Svært mange fjelloverganger er nå åpnet etter en lang og snørik vinter. Også for hundre år siden skulle fjellovergangene holdes åpne, og arbeidet skjedde den gangen uten brøytemaskiner og kraftige fresere.

Før måtte mange ta i et tak for å få vegen åpnet til sommeren slik at turister, folk og fe kunne passere. Dette arbeidet ble ofte gjort av lokale småbrukere som gjerne ville tjene noen ekstra kroner når de hadde ledig tid mellom våronn og slåttonn. Det tok sin tid, men det hjalp godt å strø mold oppå snøen, slik at sola fikk smeltet et par meter før de startet med hakke og spade.

