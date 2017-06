Årets høydepunkt for Sondre Evjen

Denne helgen er det klart for den norske VM-runden i rallycross i Hell utenfor Trondheim, og Sondre Evjen håper på suksess i RX2.

Sondre Evjen ligger ikke latsiden om dagen. Etter femteplassen på Lydden Hill for to uker siden har han både kjørt Rally X Nordic og bilcross, og til høyden er det klart for sesongens store høydepunkt med den norske VM-runden i rallycross på Lånkebanen rett ved siden av Trondheim Lufthavn Værnes.

– I helgen kjørte jeg Rally X Nordic på Westombanan i Arvika. Det gikk egentlig veldig bra, og jeg ble nummer to i finalen, forteller 19-åringen fra Gol.

Det var glatte og sleipe forhold i Arvika, og Evjen fikk en vanskelig finale da dynamoen sviktet rett før start. Dermed måtte han kjøre uten servostyring, uten radiokommunikasjon og nesten uten vindusviskere.

– Det var vanskelig, og derfor fokuserte jeg bare på å holde andreplassen inn i mål.

Til slutt vant William Nilsson foran Evjen, og disse to leder nå sammenlagt i det nordiske mesterskapet.

Fra Arvika gikk turen rett til Numedal, hvor Evjen deltok i et bilcrossløp for moro skyld. Der ble brutt løp med motorproblemer, men føreren fra NMK Gol har allerede tidligere i år kvalifisert seg til landsfinalen i bilcross.

Nå er det imidlertid fullt fokus på den kommende runden i Hell, hvor Evjen har håp om en pallplass.

– Det har vært litt mye stang ut i det internasjonale løpene så langt i år, så nå er målet helt klart å komme på pallen. Kanskje øverst også, smiler 19-åringen lurt.

Det er ventet rundt 20 000 tilskuere til fartsfesten på Lånkebanen, og en rekke fans og partnere av Evjen kommer også.

– En av mine hovedsamarbeidspartnere, Team Verksted, har med mange gjester til Lånke, så vi må prøve å gjøre litt stas på dem også. Og den beste gaven jeg kan gi samarbeidspartnerne er et godt resultat på banen, avslutter Evjen som også har ambisjoner om å prøve seg i kongeklassen Supercars om ikke så altfor lenge.

