Hallingplast AS og daglig leder Steinar Tragethon gikk til topps i EY Entrepreneur Of The Year, kategori Industri, under tirsdagens nasjonale finale i Oslo.

Rådgivnings- og revisjonsselskapet EY (tidl. Ernst & Young) arrangerer Entrepreneur Of The Year i 50 land, og det konkurreres i tre kategorier, handel, industri og tjenester.

