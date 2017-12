Åtte ting å gjøre ute med barna i jula

Jula er en tid for gode opplevelser sammen med de man er glad i – og det er ingen grunn til å sitte inne, mener Norsk Friluftsliv.

– Nå om dagen er det mange som lar seg stresse av det materielle, men husk at det beste du kan gi barna dine til jul i år, er faktisk tiden din. Skal jeg gi ett eneste råd for en vellykket jul, så er det: ta med dere barna ut og finn på noe skikkelig gøy sammen, sier generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Lasse Heimdal.

Her får du paraplyorganisasjonen Norsk Friluftslivs forslag til morsomme uteaktiviteter dere kan gjøre med barna i jula.

Let etter dyrespor

Det å gå på leting etter dyrespor i snøen, er som skattejakt for de små. Kanskje har et rådyr eller et ekorn vært på vift i nabolaget?

– Er dere så heldige å bo et sted hvor det er kommet snø til jul, er dette en super aktivitet å gjøre med de minste. Ved å bli kjent med dyrene i nærområdet, får barna også et forhold til at vi mennesker deler naturen med andre, sier Heimdal.

– Kommer dere over et spor dere ikke klarer å gjenkjenne, så ta bilde av sporet, og se om dere finner ut hvem det tilhører når dere kommer hjem, foreslår han.

Bygg en iglo

Et skikkelig lag med kram snø kan bli til mye fint. Vil dere lage noe annet enn snøhuler eller snølykter, er iglobygging et godt alternativ.

– Siden en iglo bygges av snøblokker som legges oppå hverandre, er dette noe dere kan gjøre selv om det ikke er metervis med snø der dere bor. Har dere noenlunde tettpakket snø og en skikkelig spade, er dette et perfekt byggeprosjekt på en kald romjulsdag, sier Heimdal.

Turskøyting

Turskøyting blir stadig mer populært, særlig på steder med snøfattige vintre.

– Som nybegynner kan det være greit å ta kontakt med en lokal turskøytegruppe, for oppdatert informasjon om hvilke vann det er bra å gå på, forteller Petter Biong i Skiforeningens turskøytegruppe.

Biong mener turskøyting er godt egnet for barn, så lenge de er i følge med iskyndige voksne.

– Sikkerhet på skøyter er alfa og mega. Hvis man går med barn, så burde alltid den voksne gå først. Får man smaken på turskøyting, bør man skaffe seg skøytestaver med stålpigg i enden, slik at man kan teste hvor tykk isen er. Ispigger, klesskift og kasteline er også lurt å ha med seg, råder Biong.

Bålkos

I jula ser mange fram til hyggestunder med nære og kjære, hvor man bare kan puste helt ut og la julefreden senke seg. Det å samles rundt et bål, gir nettopp et slikt pusterom.

Lasse Heimdal forsikrer om at det går helt fint å fyre opp bål selv om det er snø.

– Skal dere tenne bål et sted med mye snø, kan det være lurt å begynne med å hardtrampe snøen, og så legge lag på lag med vedkubber oppover, for å unngå at det blir for vått, forklarer han.

Isfiske

Knut Johan Ruud i Norges Jeger- og Fiskerforbund mener isfiske er en aktivitet som er godt egnet til å gjøre sammen med barn.

– Fordelen med isfiske er at det ikke krever mye teknikk. Man bare går rett til plassen man har lyst til å fiske på – du vet den plassen som alltid er utenfor kastehold på sommeren, borrer hull og slipper ned kroken, sier Ruud.

Når man isfisker er det viktig å sjekke at isen er trygg. På nettsidene varsom.no hvor finner du mye nyttig informasjon om issikkerhet, mens på iskart.no, hvor du kan sjekke tykkelsen på isen der du bor.

Skitur

Selv om det ikke er like mye snø overalt, kan man mange steder i Norge finne godt skiføre innenfor akseptabel reisevei.

– Man trenger ikke de nyeste skiene eller det dyreste antrekket for å få en fin tur. Men noen bokser med skismøring er en god investering. En termos og en god matpakke er også kjekt å ha. Og husk at det ikke er turens lengde som er avgjørende for barna, men at man har det hyggelig sammen, sier Lasse Heimdal.

Aketur

Hva med å bare gå ut og leke i en bakke med akebrett eller å ake på søplesekker?

-Det er utrolig mye moro man kan finne på i en bakke, og om kvelden kan man også tenne lys for å skape ekstra stemning i bakken, er tipset fra Heimdal.

Hvem finner flest stjernetegn?

– Aldri er stjernene så flotte som på en mørk og klar vinterkveld, og det er spennende å kikke etter mønstre i mylderet på stjernehimmelen, sier generalsekretæren i Norsk Friluftsliv.

Mange nettsider gir deg navn på stjernebildene, og med litt flaks får du kanskje sett et stjerneskudd eller kanskje litt flakkende nordlys?

Pressemelding: Norsk Friluftsliv.