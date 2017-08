Både belegg og pris økte i 1.halvår

Den positive utviklingen i norsk hotellnæring fortsetter i årets seks første måneder. Veksten i feriemarkedet er svekket, mens utviklingen i yrkesmarkedet er positiv i første halvår, ifølge konsulentselskapet Hotelias halvårsrapport.

Både belegg og pris øker og bidrar til at RevPAR i første halvår økte med hele 7,1 prosent. Tallene for første halvår er noe påvirket av fjorårets streik i april og mai, samt at det i 2016 var en salgsdag mer (skuddår), det vil si en kapasitetsreduksjon i 2017 på ca. 0,6 prosent målt i antall romdøgn.

