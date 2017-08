Etter brannen i snøoverbygget på Hallingskeid langs Bergensbanen for seks år siden, er Bane NOR i gang med å rive gamle trekonstruksjoner. Når nye overbygg nå bygges, blir det i stål.

– Dette er et veldig viktig prosjekt. Akkurat nå holder vi på å bygge et 120 meter langt snøoverbygg i stål i Tjoadalen i Ulvik, knappe to kilometer vest for Hallingskeid, sier prosjektleder Karl Morten Undal i Bane NOR til avisen.

Les saken i bygg.no