Barfot-gartneren gjør ikke suksess i år heller

Hobby-gartnere kutter hvert år av seg fingre og tær. – Kjenner du en barfotet mann i 60-70 som skal ut å jobbe i hagen med hagemaskiner, så følg med og hjelp gjerne til. Ferske tall viser at seniorer tilhører en gruppe hagearbeidere som topper skadestatistikken, sier Espen Opedal, leder for Tryg Forsikring, Norge.

– En liten busk kan gjøre deg ufør, og det er statistisk størst sjanse for at det er en mann og pensjonist som skader seg alvorlig under hagearbeid. Han blir ofte skadet når han jobber i hagen uten sko, sier Espen Opedal i Tryg Forsikring.

Store mørketall

Han informerer om at Tryg Forsikring årlig får inn drøyt 100 meldinger om alvorlige skader som oppstår i forbindelse med hagearbeid.

I tillegg vil amatør-gartneren også knekke armer og bein når han eller hun skal klatre opp i skråninger med tunge hageredskaper. Tallet på dem som skader seg er nok langt, langt høyere enn de 100 alvorlige skadeneTryg får inn. Men her snakker vi om skader for livet. Det er kun i de alvorlige skadene man får bruk for forsikringen, forteller Opedal.

– Hittil i år har vi fått inn saker hvor hender er blitt kuttet av i forbindelse med vedkapping, alvorlige brudd i hofter etter stigefall og en mann i 60 årene som ble blind etter uhell under hagearbeid. Det er nok ikke uføreforsikring de fleste tenker på til dagen, men i disse tilfellene kan en uføreforsikring eller ulykkesforsikring redde økonomien, sier Espen Opedal.

Barfot-gartneren er sjelden en suksess

– Det ryker med noen tær hvert år. Når nordmenn klipper gresset, gjøres det ofte barføtt og i sandaler. Da blir skadene ofte omfattende, og det blir en forsikringssak. Mest vanlig er det vanlig for forsikringsselskapet å dekke utgifter til behandling av ulik art. Men noen skader seg så alvorlig at de får varianter av uførhet for resten av livet, sier forsikringssjefen i Tryg.

Hagearbeidet blitt enklere, og verktøyene bedre og mer motoriserte. Men det er samtidig blitt mye farligere. Derfor bør folk tenke mer på sikkerheten, forteller forsikringsmannen.

Han legger til:

– Ikke stress med hagearbeidet og for all del bruk skikkelig sikkerhetsutstyr.

Følgende er greit å huske på:

* For vanlig hagearbeid som gressklipping, klarer du deg med lette vernesko som ser ut som vanlige fritidssko. De er laget av et solid materiale og har ståltupp, men det kan man ikke se.

* Skal du sage, så bruk vernebriller. Øyeskader er veldig vanlig, og lett å unngå med beskyttelse.

* Ved bruk av motorsag bør du bruke eget sikkerhetsutstyr som naturlig følger med; briller, vernesko og gjerne en spesiallaget jakke som stopper sagen om du skulle være uheldig å sage i deg selv.

* Og helt til slutt: Skal du høyt opp i en stige, så la noen holde stigen for deg. Årlig ramler mange nordmenn ned fra stigene sine og får alvorlige skader.

Statistikken fra Tryg Forsikring viser at du ikke blir bedre stigeklatrer med årene. Snarere tvert i mot.

Tryg Forsikring vil også understreke at alle bør ha et skikkelig førstehjelpsskrin liggende hjemme.

– Du vet aldri når en busk eller en vrien grein finner på å skade deg for livet, sier leder for Tryg Forsikring, Norge, Espen Opedal.

Pressemelding: Tryg Forsikring

Foto: Espen Opedal, leder Tryg Forsikring, Norge ( Foto: Tryg), og illustrasjonsfoto fra hagearbeid.