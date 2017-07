Sverige og Finland blir bedt om å starte kartlegging av skrantesjuke (CWD).

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale oppfordret under Nordisk ministerråds møte i Ålesund våre to naboland til det, og sa at EU-kommisjonen har stor ansvar for å sikre medlemslandenes oppfølging.

Norge skal i løpet av inneværende år ta rundt 20 000 prøver av ulike hjortedyr for å avdekke omfanget av den smittsomme sykdommen.

