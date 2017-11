Veteranen var tilbake i verdenscupen i Heerenveen etter ett års pause.

30-åringen valgte å ta en pause fra skøytesporten i september 2016 som følge av knetrøbbel og manglende motivasjon.

– Det var veldig gøy, jeg må innrømme at jeg var veldig nervøs i dag. Driter du deg ut, ødelegger du for hele laget, sier Bøkko. Det behøvde han ikke å uroe seg for.

