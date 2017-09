Bør allemannsretten begrenses?

Flere turister benytter seg av norsk allemannsrett. Det sliter på naturen. Nå etterlyser forskere løsninger som tar vare på omgivelsene og samtidig ivaretar turistenes ønske om friluftsliv.

Omgitt av blankskurte fjellsider, spisse tinder, og et åpent hav ser du ut over det råeste og vakreste Norge har å by på.

Men for befolkningen og politikerne i Moskenes kommune har Reinebringen blitt et tveegget sverd. Mens gratisreklamen i sosiale medier gir penger i kassa for rorbuanlegg og restauranter, observerer de slitasjen i naturen og kjenner på et ansvar for at alle skal kunne ferdes trygt i fjellet.

Les saken i forskning.no