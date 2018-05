Bør vi bygge nye museer, eller satse på dem vi allerede har?

Et fokus på kvantitet over kvalitet kan føre til økonomiske problemer. Vi opplever en verdensomspennende, voksende interesse for reise og for Norge som reiselivsdestinasjon.

I dette bildet kan popularisering av kunnskapsturisme, samt investering i utvikling av museer og gallerier rund Sognefjorden muligens bringe enda flere turister til regionen. Dette vil igjen påvirke lokaløkonomien positivt.

Sognefjorden har også alle muligheter til å bli et eksempel på «beste praksis» når det gjelder å ligge i front på trender i reiselivet, og samtidig regional utvikling i landlige områder.

Spørsmålet mitt er om det i dette bildet er behov for å endre fokus fra kvantitet til kvalitet.

