Klokken 2140 melder politiet at det skal være røykutvikling i et lokomotiv på et godstog i Myrdalstunnelen på Bergensbanen.

– Det var kun lokomotivføreren om bord i toget, og han er i sikkerhet på Myrdal stasjon. Bergensbanen er stengt for andre tog, sier operasjonsleder Hans-Eirik Thue i politiet.

