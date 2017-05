Stadig oftare fakkar Vegvesenet varebilar som er lasta mykje tyngre enn det som er lovleg. Dei trur lastebilsjåførar går over til å bruke varebilar for å sleppe unna krav om søvn og kvile.

– Vi ser at førarane gjer dette med viten og vilje, dei pakkar varebilar fulle og køyrer med ein mykje større last enn dei er laga for å tole, seier Tormod Gausdal i Statens vegvesen.

