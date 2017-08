Bruker semi til å hente inn melk i Hallingdal

– Me bruke til vanlig bil og hengersett til den type kjøring rundt om på gardene, men såg at det var vel så rasjonelt å kjøre med ein semi, sier Tore Grøgard til TM. – I tillegg klarer pumpa som sit i denna bilen å pumpe meir over kortare tid enn dei andre bilane me har.

Bilen blir brukt i alle kommunene i Hallingdal samt noen gårder i Numedal, og kjører flere skift av forskjellige sjåfører daglig. Denne fredagen gikk turen først opp til Kamben på Golsfjellet før vi dro videre mot Oppheim på Torpo og tilslutt Liagardane i Ål.

Les saken i Tungt.no