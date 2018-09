T. Engene på Gol hadde kontrakt med Condotte på massetransport. De er den største kreditoren med et krav på 23 millioner kroner.

Daglig leder Ole Tor Oleivsgard i T. Engene AS opplyser til Byggeindustrien at de fikk betalt fakturabeløpet de hadde utestående hos Condotte av Bane NOR, men at millionkravet dreier seg om følgekostnader i forbindelse med stopp, ventetid og permitteringer i vinter.

