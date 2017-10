Sesongen er for alvor i gang for parkkjørerne i Havsdalen på Geilo. For de aller ivrigste startet sesongen i helga på Geilo. Parken i Havsdalen kan skilte med en mengde rails i tillegg til ett hopp.

Vi spurte Nina Rusten som hadde sine oppkjøringsdager der nå i helgen om hvordan hun vil beskrive parken.

Les saken i Fri Flyt