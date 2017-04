Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) skal avgjøre skjebnen til 2.200 villrein i Nordfjella. Mattilsynet mener alle må avlives raskt.

– Vi vet at det er klare råd om å ta ut dyrene, samtidig er det sannsynlig at vi finner få tilfeller med syke dyr. Likevel kan det være rett å gjøre det for å bekjempe smittespredning over tid, og det krever drastiske virkemidler. Det er en vanskelig beslutning, sier Dale til NRK.

