Daniel Kvammen går strømløst

Daniel Kvammen har virkelig satt Geilo på kartet med sine underfundige og superfengende låter de siste årene. Fra det trippel Spellmann-nominerte debutalbumet «Fremad i alle retninga» har det meste gått oppover for unge Kvammen.

Han har spilt på store festivaler og konsertscener over hele landet med bandet sitt, men i høst legger han for andre gang ut på en nedstrippet trioturné, der publikum får oppleve klassikere som «Du fortenar ein som meg», «Me dansar ikkje for moro skyld» og «Om du vil ei gong til» i en intim setting, direkte fra mannen som skrev dem.

Les saken i musikknyheter