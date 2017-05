Ved inngangen til mai måned ligger drøyt 2200 brukte bunader til salgs på Finn.no. Bare 17 av disse selges gjennom bunadsbutikker. De resterende selges privat fra eier av bunaden.

– Denne tendensen overrasker ikke meg, sier bunadsselger Leif Kåre Ødegård i bunadsbutikken Ødegård AS i Ål i Hallingdal. Han hevder det ligger for mye arbeid og for store kostnader i det å selge brukte bunader.

