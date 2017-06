Stadig færre av de tradisjonelle slåttemarkene blir tatt vare på. Forskere mener vi kan lære mye av bønder før i tiden.

Ei slåttemark er en eng der bønder i gamle dager slo graset som de brukte som fôr til husdyrene om vinteren.

Disse engene er nå vår kulturhistoriske arv og har stor betydning for det biologiske mangfoldet. Her finner vi et bredt spekter av planter, insekter, fugler og dyr som snart ikke har andre naturlige leveområder.

