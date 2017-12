Den magiske 1000-meteren

Tregrensa kryper høyere opp i fjellet, og hytteutbyggerne følger etter. Stadig flere hytter bygges på eller tett opp mot snaufjellet.

Ønsket om å ha hytte høyt oppe – og for noen helst over 1000 meter – handler om utsikt, men også om frykten for snømangel og gjengroing lavere ned i fjellet, tror Leif Magne Flemmen, redaktør i Hytteavisen.no.

– Det er flere nye hytteprosjekter rett ved snaufjellet, og noen på selve snaufjellet. De som trekker til slike områder, er nok i første omgang ute etter nok snø og god utsikt, sier Flemmen.

Les saken i Oppland Arbeiderblad (OA)