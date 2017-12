Bilister med nedsatt kontrastsyn kan ha opptil åtte ganger høyere risiko for å havne i trafikkulykker enn folk med normalt syn.

Syns du alt ser tåkete ut? Da kan det hende du lider av nedsatt kontrastsyn. Det kan ramme hvem som helst, og øker med alderen.

– Hvis du har dårlig kontrastsyn, blir det vanskeligere å skille de tingene du ser fra hverandre. Det blir som å gå i tåke eller kjøre bil en vinterdag når det er snøvær. Du mister detaljene rundt deg, sier generalsekretær Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund.

Evnen vår til å se kontraster er med på å gjøre oss til en god eller en dårlig sjåfør.

Bilister med betydelig redusert kontrastsyn har opptil åtte ganger høyere risiko for å havne i en trafikkulykke. Det viser undersøkelser gjort av den australske professoren Joanne Wood, en av verdens fremste forskere på trafikk og syn.

Verre i mørket

Regn, tåke, sludd, snø, skumring og mørke gjør kontrastforholdene enda verre.

– Sjåfører med lav kontrastfølsomhet kan ha problemer med nattkjøring generelt, eller for eksempel ha vanskeligheter med å se fotgjengere i dårlig gatebelysning. Det er ikke uten grunn at EU i sitt direktiv har sagt at kontrastsyn er et helsekrav i forbindelse med førerkort, sier Haugo.

Denne synsfeilen er livsfarlig

Man kan ha helt perfekt skarpsyn, men likevel ha dårlig kontrastsyn.

– Noen mener faktisk at kontrast er viktigere enn skarpsyn i trafikken. Hvis ny forskning bekrefter dette, kan det bli slik at kontrast blir viktigere å måle i fremtiden, sier Haugo.

I en undersøkelse YouGov har gjort for Norges Optikerforbund svarer fire av ti at de har opplevd farlige situasjoner i trafikken på grunn av eget eller andres dårlige syn.

Faller oftere

Også når du ikke kjører bil, kan manglende kontrastsyn skape problemer.

Det kan for eksempel føre til vansker med å se fortauskanter, trapper, snøfonner og svake skygger.

– Godt syn er generelt viktig ettersom samfunnet vårt blir stadig mer visuelt. Kontrastsynet hjelper oss til å oppdage ting rundt oss, og er viktig å ha på plass for mennesker som liker å være selvstendige og aktive. Hvis du ikke ser trappetrinn eller fortauskanter, øker risikoen for fall, sier Haugo.

Redusert kontrastsyn kan også føre til vansker med å helle melk i hvit kopp, helle vann i glass, se hvit tallerken på hvit duk eller se skrellede epler, banan og pærer på hvit tallerken eller se hvitt dørhåndtak mot hvit dør.

Et annet typisk symptom er trette og slitne øyne mens du leser eller ser på en skjerm.

Øker med alderen

Evnen vår til å se med høy kontrast blir dårligere etter hvert som vi blir eldre, av flere ulike årsaker.

– Lav kontrastfølsomhet kan være et symptom på for eksempel grå stær, grønn stær eller endringer i øyet på grunn av diabetes. Kontrastsynet kan svekkes som følge av visse øyeoperasjoner. Samtidig er det slik at folk med grå stær som opereres, ofte opplever at de får bedre kontrastsyn, sier Haugo.

Å bruke spesielle kontrastbriller med fargede linser kan gjøre det enklere å se kontraster. Mistenker du at du har dårlig kontrastsyn, kan du gå til en optiker eller øyelege og få hjelp.

– For mange er hovedårsaken til nedsatt kontrastsyn grå stær. Det kan opereres, sier Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund.

Denne artikkelen og videoen er laget for Norges Optikerforbund av Newswire