Denne utkikksplattformen skal redde liv

En av Norges mest spektakulære fosser, Vøringsfossen, har vært åsted for flere dødsulykker gjennom årene. Nå er 34 millioner og to år gått til å bygge et sikkert utkikkspunkt.

Fra det nye utkikkspunktet kan man se Vøringsfossens 145 meter vannfall i sin helhet. I mange år har fossen vært en yndet modell for mang et feriebilde, men det har kommet med en risiko.

Siden 2009 har tre personer mistet livet etter å ha falt ned i fossen i Eidfjord i Hordaland. Det siste dødsfallet var i 2014, da en 50 år gammel russisk kvinne mistet livet.

