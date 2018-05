Det er egentlig ikke typisk norsk å være god i engelsk

Nordmenn kan oppfattes som uhøflige og arrogante av de med engelsk som morsmål, selv om vi tror vi kan språket godt. Hvorfor er det sånn?

Til tross for at vi stadig både møter og bruker engelsk oftere, kan vi lese om at norske firmaer mister internasjonale avtaler på grunn av manglende engelskkunnskaper.

Vi hører at vi sliter med engelsk som konsernspråk og at vi tidvis blir oppfattet som uhøflige, arrogante og kunnskapsløse både i jobbsammenheng og på ferie.

Men hva kommer dette av? Hva er problemet? Hvordan kan vi både være gode og dårlige på en gang?

