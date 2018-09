Ekstremvêret «Knud» vil også herje i fjellet i Sør-Noreg. Snø og storm kan stenge fleire fjellovergangar i helga. – Det går ikkje med sommardekk i Sør-Noreg no, seier Statens vegvesen.

Riksveg 52 over Hemsedalsfjellet, fylkesveg 50 mellom Aurland og Hol og E16 over Filefjell er alle dekt av snø fredag føremiddag. Og ein skal ikkje sjå bort ifrå at det kjem ein god del meir snø det kommande døgnet.

Les saken i NRK Sogn