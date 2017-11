Til sammen 800 meter med stålgjerde skal gjøre togturen med Bergensbanen sikrere og mer punktlig. – Dette har vært et punkt der mye snø og dårlig vær har forårsaket flere store snøras ned mot sporet. Derfor er det viktig for oss å få sikret stedet, forteller prosjektleder i Bane Nor, Karl Morten Undal.

Det er togsporet på Øvre Midtstova, rett vest for Finsetunnelen, som har vært utsatt.

