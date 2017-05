Dette koster klesvasken deg

Å bruke vaskemaskin er mye billigere enn folk tror, viser Statnett-undersøkelse. Andre apparater i hjemmet gjør større utslag på strømregningen.

Hvor mye koster det å kjøre en klesvask på 60 grader hver dag i et år? Bare 13 prosent avgir korrekt svar, som er mindre enn en krone per vask. Det kommer fram i en spørreundersøkelse TNS Gallup har gjort for Statnett.

– Jeg tror folk tipper feil fordi vaskemaskinen er en ting man legger veldig godt merke til i hjemmet. Den bråker og må stadig settes i gang og tømmes. Da er det lett å tro at den også bruker mer strøm enn den faktisk gjør. Panelovner bruker adskillig mer strøm, men de gjør ikke så mye av seg. Det er lett å undervurdere hvor mye energi de bruker, sier Jan Bråten, spesialrådgiver i Statnett.

En annen årsak til at folk tror klesvask er dyrt, kan være at de ikke er klar over at strøm er billigere i Norge enn i mange andre land.

– Lav strømpris kan føre til at det er lite fokus på hva det koster å bruke elektriske apparater, noe som igjen kan forklare hvorfor mange bommer når de skal anslå kostnadene, sier Bråten.

Oppvarming koster

Når strømregningene våre likevel kan bli høye, skyldes det at vi, i motsetning til mange andre land, bruker elektrisitet til oppvarming.

– Panelovner og varmekabler står ofte på hele vinterhalvåret. De fleste andre elektriske apparater bruker bare småtterier i forhold, sier Bråten.

Oppvarming og varmtvann utgjør den største energibruken i en vanlig norsk bolig.

– 75 prosent av strømmen går til å varme hus og vann. Belysning står for ti prosent, mens bare 15 prosent går til teknisk utstyr, herunder hvitevarer, TV og andre apparater, sier Daniel Milford Flathagen, kommunikasjonsrådgiver i Enova.

Effektive maskiner

Å vaske klær og å bruke andre elektriske apparater blir bare billigere og billigere.

– Hvitevarer er blitt mer energieffektive med årene. Spesielt etter krav fra EU om energimerking av hvitevarer har utviklingen av strømgjerrige apparater skutt fart, sier Flathagen.

Mens tørketromler tidligere blåste overskuddsvarmen rett ut, resirkulerer de nå mye av varmen og bruker dermed mindre energi. Det forskes også på vaskemaskiner som kan bruke mikrovibrasjoner til å vaske like bra, men med lavere temperatur.

Likevel er det ikke nødvendigvis lønnsomt å kaste den gamle vaskemaskinen, for å kjøpe en ny som bruker mindre strøm.

– Det beste både for miljøet og lommeboka er å bruke de gamle apparatene lengst mulig. Men når den gamle vaskemaskinen er defekt og må skiftes ut, er det viktig at man velger en ny maskin som bruker minst mulig energi per vask. Se på energimerket til hvitevaren, det sier noe om hvor mye elektrisitet den bruker, sier Flathagen.

Hva koster strømmen?

Mange av deltakerne i undersøkelsen erkjenner at kunnskapen deres er lav og kommenterer at de burde vite mer. For eksempel vet bare ni prosent at det bare koster tre kroner å lade mobilen hver dag i ett år. Nær halvparten tror det koster hundre ganger mer.

Det er også få som vet hva prisen er for å steke pizza, lage kapselkaffe, eller lade laptopen.

Her er fasiten:

Å lade mobiltelefonen (iPhone 6) hver dag i ett år: cirka 3 kr

Å steke en pizza hver dag i ett år: cirka 235 kr

Å lage en kopp kapselkaffe hver dag i ett år: cirka 100 kr

Å bruke en PC/laptop 2-3 timer hver dag i ett år: cirka 15 kr

(Kilde: Statnett)

Bilde på topp: BILLIG I DRIFT: Å kjøre en klesvask på 60 grader koster mindre enn en krone. (Foto: Colourbox)

Denne artikkelen er skrevet av Newswire for Statnett.