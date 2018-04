– Vi har ein tendens til å tenka på fjella som noko evig og stabilt. Våre funn viser at det ikkje er tilfelle, og at det vil koma store endringar i norske fjell, seier John-Arvid Grytnes, professor ved Institutt for biovitskap ved UiB

Både norske og europeiske fjell har alt endra seg mykje.– Hardangervidda slik vi kjenner ho i dag kan verta vekke.

