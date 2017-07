25-åringen som er siktet for å ha drept sin kjæreste på en hytte i Flå blir overført fra psykiatrisk avdeling til varetektsfengsling

Det opplyser politiadvokat Per Thomas Omholt i Sør-Øst politidistrikt.

– Legen på institusjonen han er i, har vurdert det sånn at han kan være i et fengsel. Siktede blir da flyttet til Kriminalomsorgen, altså til et fengsel, sier han til NRK.

