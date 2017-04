Dyrevernalliansens fjellvettregler med hund

I påsken valfarter nordmenn og deres firbeinte til fjells. For å sikre en fin tur for alle, er det en del ting som kan være lurt å huske på når man har med seg hund på fjelltur.

Hunder kan – akkurat som mennesker, bli solbrente og få vondt i øynene av sterk sol og hvit snø. De kan også få såre poter og bli stive og støle av lange turer. I følge Dyrevernalliansens veterinær Julie Grell er kanskje det største problemet i påsken at gamle hunder eller hunder med skader blir presset litt for hardt av ivrige eiere på ski.

– Husk at selv om hunden din tålte turen for fem år siden, er det ikke sikkert den gjør det nå, sier Grell.

Kjenn hundens begrensinger

Det er viktig å tilpasse turen til hundens fysiske form. Valper, eldre hunder som kanskje har gikt, og hunder med skader trenger ekstra hensyn. Hunder er flokkdyr og vil gjøre det ytterste for å følge flokken. Derfor kjenner de ikke alltid etter kroppens signaler, og presser seg for langt.

– At en hund lunter bak istedenfor å løpe ivrig foran eieren kan for mange hunder være et tegn på at den er sliten og trenger hvile, sier Grell.

Hvis hunden er stiv eller halt dagen etter, vet man at gårsdagens tur var for hard.

Bruk riktig utstyr

Hvis hunden skal bære kløv må man passe på at hunden er vant til den, at den ikke er for tung og at vekten er jevnt fordelt. – Bruk sele, og aldri halsbånd på hunder som trekker. Det er viktig at selen er godt tilpasset hunden og egnet for aktiviteten.

Beskytt mot sol og snø

– Hunder kan både bli solbrente og få snøblindhet. Forebygg dette ved å bruke solkrem på lyse partier med lite pels. Hunder som er rosa i huden er mer utsatt enn de som har mørk hud. Det finnes også solbriller for hund hvis hunden din er komfortabel med det, forteller Grell.

Sørg også for å beskytte potene godt. Det finnes både potesalve og krem. Pass på at neglene holdes korte, så de ikke brekker på skaresnø. Husk at hunden også kan fryse, spesielt små hunder med nær kontakt til bakken kan fort få frostskader. Bruk dekken ved behov og la hunden hvile på et teppe, ikke rett på snøen.

Ikke for store måltider

Ha alltid med vann til hunden på tur. Ved hardere fysiske anstrengelser er det også viktig med litt ekstra hundemat som er rikt på karbohydrater. Pass på at maten fordeles over flere små måltider. Vel hjemme kan man godt fôre litt ekstra etter en hard treningsøkt. Men gi aldri store måltider av gangen, da dette i verste fall kan føre til magedreining hos store hunderaser.

– Og husk at sjokolade er like farlig for hunder i påsken som ellers i året. Gjem påskeegget til ungene godt unna nysgjerrige hundesnuter, minner Grell om.

Pressemelding: Dyrevernalliansen