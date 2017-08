Markedet for guidede ekstremturer i den norske fjellheimen er økende, ifølge bransjen. Turister betaler flere tusen kroner for å komme seg til topps.

Det er stygglangt ned på hver side, og et feiltrinn kan bli skjebnesvangert.

– Jeg tror at det å få det kule profilbildet på Facebook er utrolig viktig for mange. Og jeg må innrømme at det er litt viktig for meg også, sier Morten Rasch Eliassen.

Les saken i NRK Oppland