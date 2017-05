En av to vil velge miljøvennlige reiseopplevelser

Nordmenn flest er lite villige til å fly mindre for å bidra til en grønnere verden, men en av to vil likevel velge mer miljøvennlige reiseopplevelser for å redusere påvirkning på klima og miljø.

– Skal reiselivet være en næring for fremtiden, er bærekraftig vekst nødvendig. Det er ikke vekst i seg selv som er målet, men vekst som bidrar til en bærekraftig økonomisk, sosial og miljømessig utvikling. Reiselivet er i ferd med å ta innover seg dette ansvaret, sier Krohn Devold i NHO Reiseliv.

Hun peker på flere eksempler på reiselivsaktører som har tatt grep for en grønn omstilling.

