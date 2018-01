MG Bygg og Anlegg på Geilo vant i helgen prisen som «Årets Proff-samarbeidspartner» og får skryt fra Maxbo for måten de arbeider på.

Prisutdelingen fant sted i helgen, på den store Arena-messen som arrangeres av byggevarekjeden Maxbo.

– Unikt samarbeid

Arena 2018 er en lukket fagmesse som arrangeres på Norges Varemesse på Lillestrøm, med over 1900 deltakere. Under et stort arrangement på kvelden ble MG Bygg og Anlegg kåret til «Årets Proff-samarbeidspartner» hos Maxbo.

– Vi har et unikt samarbeid med MG Bygg og Anlegg. Tonen er preget av åpenhet og ønske om at begge parter skal lykkes. De utfordrer oss som leverandør og på logistikk og i måten de bruker våre tjenester, sier Christina Stautland i Maxbo Proff, som mener det var en svært velfortjent pris som i år gikk til Geilo-selskapet..

– Hyggelig anerkjennelse

– Det var veldig overraskende å få denne prisen og en veldig hyggelig annerkjennelse. Å stå der på scenen å motta prisen føltes nesten som å vinne i lotto, sier Stein Martin Gaarder, daglig leder i MG Bygg og Anlegg.

Geilo-bedriften er en totalentreprenør som gjør grunnarbeider, støper grunnmur og bygger hytter og hus i tømmer og stavlaft. Selskapet har fem fast ansatte og startet i 2015.

– Dette er en pris til alle som jobber her. De snekkerne og ansatte som vi har, er utrolig lojale, de tar aldri noen snarveier, og legger sjela i alt de gjør, sier Gaarder. Samtidig vil han skryte tilbake til Maxbo Geilo, som han jobber tett med.

– Maxbo Geilo er veldig dyktig og yter svært god service. De kan alltid levere gode produkter som vi er helt avhengig av for å kunne gjøre vår jobb, sier Gaarder.

Det er ikke bare Maxbo som setter pris på MG Bygg og Anlegg. Kundene strømmer også til.

– Vi har stor oppdragsmengde og har mange oppdrag foran seg. Året er så og si fylt opp, sier Gaarder.

Pressemelding