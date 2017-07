Epostavisen med direkte sendinger fra Norway cup

Epostavisen vil også i år følge alle lagene fra Hallingdal under Norway Cup. Nytt av året er at vi skal prøve å sende flere av kampen live på Epostavisen web TV.

Når vi skriver prøver er det fordi dette også er nytt for oss med live-sendinger på baner uten nett.

Her er vi avhengig av gode mobile nettløsninger, og det kan by på noen utfordringer. Sendingen hver dag blir publisert i epostavisen.no sine nettsider og kan følges der.

Kampene blir plukket ut hver dag så vi er åpen for forslag. Regner med at vi stiller med live-sendinger frem til onsdag, og at to kamper pr.dag er maks vi klarer. Skulle det vise seg at overføring ikke er mulig på noen steder vil kampen bli lastet ut i etterkant. Vi er også litt avhengig av hjelp fra lagledere fra lagene i Hallingdal til å gjennomføre en oppdatering fra kampene så raskt som mulig. For Epostavisen er dette en ny utfordring inn i TV verden.

Epostavisen var en av de første nettsider i Norge som var ute med direktesendinger i Norge for ca 10 år siden. Da overførte vi direkte fra kommunestyremøte i Hol. De viste seg fort at vi var på vei inn i noen kostbare sendinger. Økonomien i slike prosjekter ble for store. Nå er det mulig å kjøre direktesendinger over andre plattformer, noe som gjør det langt rimeligere.

Fakta: Epostavisen startet sine nettsider allerede i 1999. Basis er å gi innbyggere i Hallingdal et sted der vi samler inn informasjon som er interessant for oss som bor i dalen. Vi produsere også noen artikler selv, men det går litt opp og ned. Eiere av selskapet er Knut Erik Hallingstad og Morten Mastrup. Er det noen som har lyst på å være med å bidra fremover er det bare å ta kontakt. Ingen blir rik av å drive en nettavis i Hallingdal, men det medfører mye interessant arbeid og utfordringer. Etterhvert som andre lokale aviser har gått over til betalingsløsninger har vi fått mange tusen lesere som følger oss på nett. Pupliseringsløsninger og nettsider er levert av Digitroll i Bergen. Vi har også mobil plattform.