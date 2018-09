Er du en mobilslave? Sjekk kjennetegnene

– Jeg var bare halvveis til stede for sønnen min, sier Maria Singstad Paulsen. Hun ble så hekta på mobilen at hun måtte ta et oppgjør.

Det er blitt normalt å være oppslukt av mobiltelefonen. Men tar den helt overhånd, kan du miste den nærheten du ønsker fra andre rundt deg.

– Jeg var en mobilslave, tidlig og seint. Jeg prioriterte ofte å være tilgjengelig på sosiale medier istedenfor å være ordentlig til stede for dem rundt meg.

Les saken i NRK

