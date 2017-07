Espen Ruud fra Geilo reiser jorda rundt i motorsportens toppdivisjon

Espen Ruud (23) fra Geilo er bilmekaniker på et av verdens beste rallyteam. Til tross for sin unge alder har han møysommelig klatret til topps i et beinhardt miljø. Det er nemlig mange som ønsker å være mekaniker for de beste racingsjåførene i verden.

Rally Monte Carlo er VM-sesongens første løp og kanskje det mest prestisjefylte. Hyundais stjernesjåfør Thierry Neuville fra Belgia lå an til en god plassering da det fatale skjedde. Han sladdet borti en mur og kunne ikke kjøre neste etappe uten å få bilen fikset, på rekordtid. I depotet stod en konsentrert og klar ung mann fra Geilo.

