Evjen klar for sesongfinale i Sør-Afrika

Sondre Evjen (19) fra Ål satser på pallplass i sesongavslutningen. Tidligere år har RX2-serien kun kjørt løp i Europa, men i år er serien virkelig verdensomspennende med løp på tre kontinenter.

I tillegg til de europeiske løpene har Evjen og andre RX2-førerne gjestet Canada tidligere i år. Siste løp for sesongen går førstkommende helg i Cape Town i Sør-Afrika, og Sondre Evjen er klar for å levere gode resultater sesongens siste løp.

– Vi gleder oss stort til å kjøre på nok et kontinent, og jeg er sikker på at løpet blir bra. Banen er helt ny for alle førerne, beliggenheten er fantastisk og den ser spennende ut, forteller han.

Evjen ligger på en niendeplass sammenlagt i RX2-serien, men har flere ganger vist at han har tempoet til å kjempe i toppen når alt klaffer.

– Jeg kjører fort nok, men man må være litt heldig også. Rallycross er en tøff sport med mye kontakt, så det er viktig å holde seg unna trøbbel. I tillegg er man avhengig av at bilen fungerer hundre prosent, sier han.

Evjen har ikke stått på pallen i noen av årets løp i den internasjonale RX2-serien, men i fjor vant han sesongavslutningen i Latvia. Nå håper han å kunne avslutte også denne sesongen på en god måte.

– Målet er helt klart en pallplass. Det hadde vært deilig å avslutte sesongen med et bra resultat, og jeg har vist gjennom mange løp at jeg har farten som skal til. Nå gjelder det å sette det sammen til en god helg totalt sett, sier han.

Det deles ut maksimalt 30 sammenlagtpoeng i løpet av helgen, så dersom alt klaffer for den unge hallingdølen kan han teoretisk sett klatre til en fjerdeplass på sammenlagtlisten.

– Jeg gleder meg veldig, og jeg kan love at jeg skal kjøre det remmer og tøy kan holde, avslutter han.

