Evjen klar for sitt første løp utenfor Europa

Denne helgen skal rallycrossfører Sondre Evjen (19) fra Ål i Hallingdal kjøre løp i canadiske Trois Rivieres.

Det blir det første løpet for Hallingdølen utenfor Europa. Løpet i RX2 går som vanlig sammen med VM-runden i rallycross, hvor stjerner som Petter Solberg, Andreas Bakkerud, Mattias Ekström, Johan Kristoffersson og Sébastien Loeb skal i aksjon.

– Jeg gleder meg veldig til å kjøre utenfor Europa. Det ser ut som en fin bane med mye variasjon, så jeg tror det blir moro, sier Sondre Evjen.

I Trois Rivieres, like nord for Montreal, har man arrangert gateløp i racing siden 1967, og mange store mesterskap har kjørt i bygatene. For noen år siden lagde man også en provisorisk rallycrossbane, som bruker deler av gatebanen man bruker i racing, men som også har en tur innom byens travbane for å få med et grusparti.

Denne helgen står hele byen, med sine over 100 000 innbyggere, på hodet da det årlige billøpet går av stabelen. Og midt i dette sirkuset befinner altså en 19-åring fra Ål seg.

– Det blir spesielt å kjøre her, og jeg tror banen passer meg bra. Målet er å komme til finalen og ta årets første pallplassering i RX2, avslutter Sondre Evjen.

Siden det forrige løpet i svenske Höljes har Evjen kjørt bilcross i Goldagsløpet på hjemmebane, hvor han ble nummer fem. Der kjørte han også oppvisning med rallycrossbilen, og han har også testet både RX2-bilen og bilcrossbilen på Gardermoen med tanke på høstens løp i RX2 og landsfinalen i bilcross. I Canada kjører ikke Evjen sin vanlige RX2-bil, men har leid en annen av sitt team, JC Raceteknik.

Finalen i RX2 går søndag klokken 15.00 lokal tid, og du kan se løpet på NRK3 søndag fra klokken 20.00.

Pressemelding