Evjen klar for «The Magic Weekend»

Denne helgen er det klart for den svenske VM-runden i rallycross med over 40 000 tilskuere på plass i det lille tettstedet Höljes rett over grensen for Trysil.

Sondre Evjen har to høydepunkt på rallycrosskalenderen. VM-runden i Norge utenfor Trondheim og den svenske VM-runden i Höljes.

– Det er faktisk kortere å kjøre til Höljes enn Lånke, og det kommer nok flere tilskuere til Höljes også. Det løpet er magisk og det er en helt spesiell stemning med så mange tilskuere rundt den morsomme banen, forklarer Sondre Evjen.

Nordmannen testet på banen i Höljes for en tid tilbake, og har også nylig gjennomført en test i svenske Arvika. Været er meldt litt usikkert denne helgen, men det bekymrer ikke Evjen seg for.

– Jeg kjører fort på regn, og testen vi hadde i Höljes tidligere gikk bra. Mitt mål er å vinne RX2-klassen denne helgen.

I fjor gikk det ikke like bra i den svenske VM-runden da han ikke nådde semifinalene. Det gikk heller ikke så bra i den forrige runden i Rally X Nordic på Solvalla i Stockholm hvor han fikk svartflagg etter en krasj. Derfor er det revansjesugen 19-åring som stiller til start denne helgen.

– Jeg føler meg trygg på både banen og konkurrenter. Det er på tide med årets første seier i RX2, sier Evjen som ligger på en sjuendeplass sammenlagt i RX2 etter året tre første løp.

To uker etter Höljes er det klart for nok et høydepunkt for Sondre Evjen. Da går nemlig Goldagsløpet i bilcross på hjemmebanen.

– Jeg skal kjøre bilcross, og kanskje rallycross også. I tillegg vil jeg kjøre oppvisning med RX2-bilen min. Det blir gøy, avslutter Sondre Evjen.

NRK1 sender direkte fra Höljes søndag mellom klokken 14 og 16

