Evjen nære finaleplass i Canada

Da rallycross-sirkuset tok turen til Canada var det bare noen tideler som skilte Sondre Evjen fra en finaleplass.

For første gang ble det i helgen kjørt en tellende runde i RX2-klassen sammen med rallycross-VM i Canada. Tidligere har RX2-klassen kun kjørt i Europa, men i år kjøres det i både Canada og Sør-Afrika.

Evjen kjørte inn til en fjerdeplass i sin semifinale – snaut fire tideler etter tredjeplassen. Kun de tre beste i semifinalene får plass i finalen, og dermed var pallplassen han hadde som mål ikke mulig.

– Jeg fikk ikke en optimal start i semifinalen, og da ble det vanskelig. I løpet av semien fikk jeg opp tempoet, men det var litt for sent til at jeg klarte å komme meg forbi, sier Evjen etter løpet.

Gjennom helgen leverte Evjen jevnt gode tider i flere av de innledende omgangene. I den første og tredje omgangen ble han nummer fire av 14 startende, og i den fjerde omgangen ble Sondre nummer seks. Den andre omgangen ble vesentlig tregere enn for mange av konkurrentene, da det begynte å regne rett før heatet startet. Dermed ble Evjen nummer 13 i denne omgangen.

– Alt fungerte som det skulle, og jeg leverte gode rundetider gjennom hele helgen, så det er jeg i utgangspunktet fornøyd med. Jeg var også eneste nordmann i semifinalen, så jeg får ta med meg det positive, sier han.

Positivt var det også å kjøre utenfor Europa for første gang. I Trois Rivieres, like nord for Montreal, har man arrangert gateløp i racing siden 1967, og mange store mesterskap har kjørt i bygatene.

– Det er et sted med mye historie, og det har vært mye publikum. Det å kjøre her i Canada har vært en opplevelse, sier Evjen.

Løpet ble vunnet av franske Cyril Raymond, som også leder mesterskapet sammenlagt. Evjen ligger på en syvendeplass sammenlagt i mesterskapet etter helgens runde.

Nå retter han fokuset mot den neste runden i mesterskapet som går av stabelen i Frankrike 1. September.

– Det er bare å nullstille seg og gjøre seg klar til neste runde. Vi kjørte ikke i Frankrike i fjor, og Lohéac-banen er velkjent i rallycrossverdenen. Det er et løp jeg gleder meg veldig til, avslutter Evjen.