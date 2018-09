Evjen nummer fem i Supercar-debuten

Sondre Evjen kjørte inn til en sterk femteplass da han debuterte i Supercar-klassen under EM-runden i rallycross i Latvia denne helgen.

-Det var veldig, veldig bra. Over forventning. Jeg hadde jo noen håp og drømmer, men at jeg skulle komme helt til finalen og ende på femteplass hadde jeg ikke trodd, sier en meget fornøyd Sondre Evjen dagen etter at femteplassen på Bikernieki-banen i Riga var et faktum.

Sondre Evjen fra Ål i Hallingdal har de siste årene tilhørt toppen i RX2-klassen, men skulle endelig få sin debut i kongeklassen denne helgen. Gode samarbeidspartnere stilte opp slik at Evjen kunne leie en Volkswagen Polo Supercar, og delta i EM-runden.

-Jeg må takke samarbeidspartnerne mine som gjorde at jeg fikk til dette. Jeg er heldig og har med meg en rekke gode samarbeidspartnere, og det må man for å lykkes i motorsport. Deretter ble det en tiendeplass i første omgang, en sjetteplass i andre omgang og en trettendeplass i tredje omgang. I fjerde omgang ble det en snurring, men likevel var NMK Gol-føreren klar for semifinalen.

-I semifinalen hadde jeg marginene på min side. Jeg fikk kjørt i mitt eget tempo og endte på en tredjeplass. Dermed var jeg klar for finalen. Jeg kunne knapt tro det.

Også i finalen gikk det bra for Evjen, som til slutt ble nummer fem. Reinis Nitiss vant EM-runden, som gikk som et supportrace til VM-runden hvor Johan Kristofersson gikk helt til topps. Evjen ble også beste nordmann i EM-runden.

-Det var utrolig gøy å kjøre en Supercar. Man må holde igjen litt i motsetning til den bilen jeg vanligvis kjører hvor vi gir alt nesten overalt.

Hva fremtiden bringer for Evjen er ennå ikke klart. Det står mellom å fortsette i RX2 eller å gå opp til Supercar.

-Det blir et spørsmål om penger. Jeg tipper jeg kan kjøre 15 løp med RX2-bilen for prisen det koster å kjøre fem løp med en Supercar. Vi må ta en vurdering i høst på hva vi skal gjøre. Med helgens resultat har jeg i hvert fall vist at jeg har noe i toppklassen å gjøre, og det kan kanskje føre til at jeg får noen interessante tilbud for neste år også, avslutter Sondre Evjen.