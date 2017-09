Evjen nummer ni i Frankrike

En punktering i semifinalen ødela finalemulighetene for Sondre Evjen under helgens rallycross-runde i franske Loehac.

Evjen kjørte i helgen nest siste runde i det internasjonale RX2-mesterskapet foran 60 000 tilskuere på den Loheac-banen i Frankrike. Målet før helgen var en pallplassering, men småfeil og teknisk trøbbel gjorde det vanskelig for 19-åringen fra Ål i Hallingdal.

– I den tredje innledende omgangen krasjet jeg inn i den første svingen, og det ødela mye av hjulopphenget på den ene siden foran. I semifinalen gjorde en tidlig punktering det umulig å hevde seg, sier Evjen etter løpet som ble nummer fem av seks i sin semifinale.

Til tross for et tidvis trøblete helg viste Evjen et bra tempo når ting fungerte. I alle de innledende rundene hadde han rundetider som var blant de tre beste, men sier selv at han slet litt med å få startene til å sitte skikkelig.

– Det er jo kjedelig å ikke nå helt opp, men jeg er generelt fornøyd med tempoet jeg har hatt i helgen, sier han.

Uavhengig av resultatet forteller Evjen at det har vært en minnerik helg på rallycrossens høyborg i Frankrike. Loehac-banen har lange tradisjoner for sporten, og det er alltid mye liv på den franske landsbygda.

– Banen er veldig morsom, og det har vært veldig morsomt å kjøre her for første gang. Med så mye folk blir også stemningen helt fantastisk, sier Evjen.

Helgens RX2-løp ble vunnet av franske Cyrill Raymond foran Guillaume De Ridder og Vasily Gryazin. Neste løp i serien kjøres ikke før i november, og da tar rallycrossirkuset turen til Sør-Afrika, men Evjen skal imidlertid ikke ligge på latsiden frem til dette. Allerede neste helg skal han kjøre løp i den nordiske rallycrosserien RallyX Nordic på Kinnekulle Ring.

– Der er målet å kjøre inn til en pallplass. Jeg vet jeg har tempoet inne, så nå gjelder det bare å få alt til å stemme, avslutter Evjen.